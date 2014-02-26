Колишній глава АП Клюєв звернувся до ЄС і міжнародного співтовариства

Клюєв стверджує, що в даний момент його життя і життя членів його сім'ї знаходиться під загрозою через брехливих і цілеспрямовано організованих звинувачень у нібито його причетності до трагічних подій. «Я з усією відповідальністю заявляю, що не тільки не причетний до цієї трагедії, але й намагався усіма силами їй перешкодити. Я також заявляю про свою готовність повноцінно співпрацювати з відповідними компетентними органами для встановлення істини у справі», - сказано в заяві Клюєва, переданому УНІАН його прес-службою.

Клюєв просить міжнародне співтовариство зайняти чітку позицію щодо того, що тільки винні за кровопролиття повинні понести покарання. «Важливо уникнути полювання на відьом і ще більшої кількості людських жертв. Я закликаю всіх утриматися від прояву екстремістських дій і повернути Україні закон і порядок. Зараз, як ніколи, висока загроза сепаратизму. Ми всі, попри політичні переконання, повинні зберегти Україну єдиною і неподільною.