Путін заявив, що розуміє людей на Майдані, але не вітаю зміну влади таким чином

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Москві.

«Я розумію, до речі кажучи, тих людей на Майдані, хоч і не вітаю сам факт зміни влади таким чином, я розумію, проте, тих людей на Майдані, які й досі вимагають не якихось там ремонтів фасаду влади, а вимагають кардинальних змін», - сказав Путін.

За його словами, українці цього вимагають, тому що вже звикли, що «одних шахраїв міняють на інших шахраїв і пройдисвітів».

Президент РФ вважає, що революційна ситуація складалася з перших днів Незалежності України. «Простий український громадянин, простий український мужик - він страждав і за Миколи Кривавого, і за Кравчука, і за Кучми, і за Ющенка, і за Януковича. Нічого на краще, або майже нічого, не змінилося. Корупція досягла таких меж, які нам і не снилися тут, у Росії», - впевнений він.

За словами Путіна, народ хотів змін, але не можна заохочувати незаконні зміни. «На пострадянському просторі, де дуже крихкі ще політичні конструкції, дуже слабка економіка, потрібно діяти виключно конституційним шляхом. Кардинальною помилкою завжди буде вихід за рамки конституційного поля», - сказав він.

Читайте такожПутін рекомендував Януковичу не виводити міліцію з Києва після підписання угоди від 21 лютогоПрезидент РФ також звернув увагу на формування влади на місцях. «Більш того, люди в регіонах не беруть навіть участі у формуванні своєї влади регіональної. У нас був період, коли ми приводили до влади регіональних лідерів шляхом того, що Президент їх пропонував, але місцева рада хоча б їх затверджувала, а там просто призначення пряме. Ми зараз перейшли до виборів. Там цим і не пахне. І в східні регіони почали призначати губернаторами олігархів, мільярдерів. Звичайно, люди це не приймають. Звичайно, вони вважають, що в результаті нечесної приватизації, власне кажучи, так само, як вважає в нас багато хто, люди збагатилися, а зараз їх ще й у владу притягли», - сказав Путін.

За його словами, найголовніше - потрібно дати людям право визначати свою долю, долю свого регіону й брати участь на рівноправній основі, адже «де б людина не проживала, в будь-якому регіоні країни, вона на рівноправній основі повинна брати участь у визначенні долі своєї країни».