Керрі відклав візит до Росії

Про це глава МЗС Сергій Лавров доповів президентові РФ Володимиру Путіну під час робочої зустрічі, пише ИТАР-ТАСС.

Лавров зазначив, що держсекретареві США Джону Керрі було запропоновано приїхати в Росію для обговорення ситуації в Україні.

"Запропонували приїхати сьогодні, по-моєму, були готові його прийняти. Він попередньо погодився. В суботу мені передзвонив, сказав, що він поки що хотів би відкласти", - пояснив Лавров.

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Лавров поінформував президента, що за його дорученням МЗС веде консультації щодо ситуації в Україні з зарубіжними партнерами, які тривали весь минулий тиждень.

За словами Лаврова, в ході цих консультацій їх учасники шукали "розв'язки, які дозволили б спільно сприяти врегулюванню ситуації в Україні".

"На черговому раунді двосторонніх контактів партнери висловили побажання, щоб ми з американцями постаралися повивчати якісь підходи", - додав Лавров.