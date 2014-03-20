Росія вже перейнялася правами росіян в Естонії і натякнула на історію з Кримом

Як повідомляє Reuters, про це заявив російський представник у Раді ООН з питань людини.

"Мова не повинна бути інструментом для розділення чи ізоляції груп", - сказав російських дипломат, йдеться у повідомленні Ради ООН з питань людини за підсумками проведення засідання передає Українська правда.

"Росія занепокоєна тими кроками, що здійснюються в Естонії, так само як і в Україні", - додав представник Росії.

Наразі текст із зауваженнями Росії, в яких відображено скарги з приводу вимог естонської влади до російської громади на сході країни володіти естонською, недоступний.

Однак ескалація конфлікту в Криму примушує Естонію, Латвію та Литву висловлювати все більше занепокоєння намірами Москви.Читайте такожПутін: РФ буде захищати інтереси росіян в Україні політичними і економічними засобами

Зараз у Вільнюсі перебуває віце-президент США Джо Байден, аби висловити Балтійським країнам, своїм партнерам по НАТО, підтримку Вашингтона.

У свою чергу український представник у Раді ООН з питань прав людини зауважив, що експерти ООН не виявили жодного суттєвого свідчення утисків росіян, про що заявляла Москва.Читайте такожРосія і надалі наполягатиме на дотриманні прав своїх співвітчизників за кордоном - Лавров

Також український дипломат наголосив, що нова влада України посилюватиме захист прав нацменшин.

Натомість він запитав, яким чином будуть захищатися українці, кримські татари та інші нацменшин в Криму, "чиї права порушуються російською окупацією".