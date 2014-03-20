Лавров: Росія силоміць нікого не тримає в СНД

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, представляючи у Держдумі документи про анексію Криму Росією.

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«Ми силоміць нікого не тримаємо в СНД, але те, що цей крок здійснюється, виходячи не з корінних інтересів українського народу і української економіки, української соціальної сфери, а тільки для того, щоб зробити ще одну антиросійську акцію в чисто пропагандистському ключі, у мене особисто сумніву не викликає», - сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що Україна підписала договір про створення СНД, але не підписала статут Співдружності, і так його й не ратифікувала.

За його словами, при цьому українські представники в ООН заявляли про те, що не визнають правосуб'єктність СНД, проте представники України ніколи не піддавалися дискримінації в рамках цієї організації, і брали участь у засіданнях і підписували договори в рамках організації.

Лавров також зазначив, що Грузія не до кінця вийшла з СНД, і виконує деякі домовленості.

Він нагадав, що в рамках СНД працює зона вільної торгівлі, яка розроблена і набула чинності за ініціативи України ще за часів президента Віктора Ющенка. (УНІАН: Договір про зону вільної торгівлі в СНД був підписаний 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії).

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військами Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% кримчан, які взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь, і підписав з представниками нелегітимної влади Криму договір між РФ і Республікою Крим про приймання до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

19 березня на засіданні РНБО було ухвалено рішення, що Україна почне процедуру виходу із Співдружності незалежних держав. Постійний повноважний представник України в органах СНД Іван Бунечко склав із себе повноваження голови Ради постпредів держав Співдружності.

У 2009 році, за рік після військового конфлікту з Росією, СНД залишила Грузія. При цьому країна залишилася учасником багатьох економічних угод у рамках Співдружності. Відповідно до статутних документів СНД, процес виходу із Співдружності займає рік.