Турчинов звільнив у запас призваних із Криму військових

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про звільнення у запас військовослужбовців та курсантів, призваних на службу і навчання військкоматами із Криму.

Текст указу від 31 березня оприлюднений сьогодні на президентському сайті.

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У документі йдеться: «Звільнити протягом квітня 2014 року в запас із Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців (курсантів), які призвані на строкову військову службу (навчання) військовими комісаріатами з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя і подали відповідні рапорти».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.