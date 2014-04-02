Янукович підтвердив, що просив Путіна вторгнутися в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Янукович сказав у інтерв`ю журналістам, яке транслював телеканал «Дождь».

За словами екс-президента, він це зробив для захисту громадян України.

Читайте також Янукович дав інтерв'ю російському телеканалуПри цьому він повідомив, що у «нього не піднялася рука» прийняти рішення щодо Майдану.

«Коли я достатньо часто чув на мою адресу докір з боку наших прихильників про те, що пора вживати рішучих дій щодо Майдану. Я вам скажу, у мене рука не піднімалася це зробити… Мій принцип - що жодна влада не варта краплі пролитої крові - я сповідував завжди», - сказав він. При цьому він заявив, що не давав команду застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Він також вкотре заявив, що вибори 25 травня будуть не зовсім легітимними, оскільки влада в Україні змінилася не конституційним шляхом.

«Тут законності та конституційності немає, і не було ніякої. Тому легітимність цих виборів залишається під великим питанням», - сказав Янукович.

Він вважає, що поспішне проведення президентських виборів в Україні призведе до подальшої дестабілізації обстановки в країні.

«Після конституційної реформи потрібно буде проводити або парламентські, або президентські вибори. Поспішність при ухваленні рішення щодо проведення президентських виборів - це шлях до подальшої дестабілізації ситуації в країні, а будь-яка дестабілізація за таких умов несе величезні загрози розколу в суспільстві, навіть можливого розколу держави», - вважає він.

Інтерв`ю відбулося в Ростові-на-Доні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Путіна про введення військ до України.

3 березня представник Росії в Раді безпеки ООН Віталій Чуркін заявив, що екс-президент України Янукович попросив Путіна ввести війська до України.

Він продемонстрував лист Януковича, якого в Росії вважають легітимним президентом України, від 1 березня з відповідним зверненням. У листі Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади, і Україна нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос і анархія. Також у листі йшлося, що нібито життя і безпека, права людей на південному сході та в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб`єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.