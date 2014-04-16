РФ прагне одноосібно контролювати організацію судноплавства у Керченській протоці – юрист

За його словами, статус Азовського моря і Керченської протоки - питання Публічного права, і дане питання і раніше був «досить складним, а зараз мають статися додаткові складнощі, в яких належить розбиратися і пожинати плоди цієї спірної ситуації».Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі на прес-конференції у вівторок заявив керуючий партнер «Міжнародної юридичної служби Interlegal» Артур Ніцевич.

Ніцевич сказав, що чинна Конвенція ООН з морського права від 1982 року наказує не перешкоджати транзитним проходам суден між частинами відкритого моря.Читайте такожСепаратисти Криму «націоналізували» поромну переправу і порти

«Азовське море є «глухим кутом», і тут у зв'язку з цим є питання. Та сама Конвенція передбачає таке поняття, як історична затока... За угодою 2003 року, Азовське море і Керченська протока вважаються історично внутрішніми водами України і Росії. І врегулювання питань з акваторії Керченської протоки має стати предметом договорів між країнами», - пояснив юрист.

Азовське море омиває береги двох держав – РФ і України, але, за словами Ніцевича, у правовому статусі Азовського моря і Керченської протоки «багато білих плям».

Він сказав, що між двома країнами існує низка домовленостей. Наприклад, у 1993 році підписано угоду між Україною і Росією з питань рибальства. Право рибного промислу розподілене тільки між РФ і Україною, а у 2012 році було підписано угоду між урядом РФ і Кабміном України із забезпечення безпеки мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці.

«Зараз статус-кво змінився, і зрозуміло, що Росія претендуватиме на збільшення свого впливу в Азовському морі і Керченській протоці. Наприклад, 21 березня 2014 року міністр закордонних справ РФЛавров заявив, що після приєднання Криму до РФ Керченська протока перестає бути предметом переговорів з Україною з розмежування акваторій Чорного і Азовського морів. Причому організацію судноплавства в Керченській протоці тепер, очевидно, контролюватиме виключно Росія», - вважає Ніцевич.Читайте такожМЗС РФ: Керченську протоку більше не будуть обговорювати з Україною

Він висловив сподівання на те, що прохід суден під прапорами третіх країн і прапорами України «не буде істотно обмежено, і доступ до Маріуполя і Бердянська буде достатньо вільним». Юрист припустив, що через загострення політичної ситуації проблеми виникатимуть, наприклад, під час «важкої льодової обстановки», коли робота координується капітанами українських і російських портів.

«Досвід подібних ситуацій існує у Польщі. Там є Балтійська протока, яка час від часу блокується РФ, незважаючи на те, що через цей вузький перешийок є прохід не тільки до портів Балтійськ і Калінінград, а й у так звану Віслинську затоку, є польські води. Про це нам повідомили польські фахівці морського права. Як правило, пояснення обмеження проходження протоки пов'язане з тим, що Балтійськ і Калінінград – серйозні військові бази і там відбуваються військові навчання», - розповів Ніцевич.

У таких ситуаціях збитків зазнають судновласники, фрахтувальники і, за словами Ніцевича, ризики не прогнозовані, а «вирішення питань конкретних учасників перевезень може тривати місяці, а може, й роки».

Вищеназвана проблема безпосередньо стосується портів Азовського узбережжя.

За словами заступника директора з маркетингу ТОВ «Укртрансагро» (Маріуполь) Артема Мазного, дана проблема викликає побоювання в усіх учасників зернового ринку – трейдерів, зернових терміналів, портів і перевізників.

«Ми здійснюємо перевалку зернових і олійних культур. Враховуючи, що Азовське море мілке порівняно з Чорним, можемо обслуговувати судна з незначною осадкою. Є своя ніша у дрібних суднових партіях – певне коло країн Близького Сходу – Ліван, Лівія, Північна Африка. Зараз ситуація на сході України загострилася. Керченська протока поки що працює, але фрахтові ставки вже істотно піднялися», - розповів Мазний.