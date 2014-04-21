На Донеччині мітингували за єдність України: "Ніякої Росії нам не треба"

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників цього мітингу, яких зібралося майже 400 осіб, вони всі самоорганізувалися і прийшли на площу з численними прапорами України висловити свою позицію і підтримку єдності країни.

«Ми прийшли без жодних політичних гасел, від молоді до пенсіонерів, і багато виступали і говорили, що нас дістала ця бандитська зграя, яка сьогодні ходить і командує усіма, дістало те, що можна сьогодні бути побитим за українську символіку», - сказали жителі Харцизька, співрозмовники УНІАН.

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Учасники мітингу заявили, що «ніякої Росії нам не треба, ми будемо тут жити, в Україні». Також мітингувальники пов'язали на одяг у вигляді бантиків жовто-блакитні стрічки, розтягнули великий прапор України розміром 4х2 метри і випустили в небо жовті та блакитні повітряні кульки.

«Навіть ті, хто повз мітинг проходив, зупинялися і кричали «Слава Україні!». Було багато людей з дітьми. Люди раділи, сказали, що ще прийдуть на такий мітинг», - розповіли учасники акції в Харцизьку.

Також вони повідомили, що на мітингу у секретаря Харцизької міськради городяни зажадали «терміново повісити прапор України над міськрадою і зняти прапор неіснуючої «Донецької народної республіки», зажадали вивісити національний прапор, або піти у відставку».

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Крім того, ведучий мітингу говорив, що «кілька разів дзвонив народному депутату «регіоналу» Владиславу Лук'янову, «той обіцяв бути на мітингу, але так і не з'явився».

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Донецькій області в місті Харцизьку без будь-якого опору було захоплено будівлю міськради, повішено прапор «Донецької народної республіки», а на сходинках цієї будівлі народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов закликав мітингувальників до федералізації.