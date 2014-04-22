Псевдо-активіст "Правого сектора" в Слов'янську виявився фітнес-тренером із Києва - ЗМІ

Затриманий у Слов'янську псевдо-активіст "Правого сектора" Віталій Ковальчук виявився фітнес-тренером з Києва, повідомляють Подробности.

Хоча телеканали Росії показували його як учасника Євромайдану з Вінниці, який приїхав атакувати блокпости на Донбас, не знаючи, що там війна.

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Фото мирного Віталія Ковальчука виявили майже відразу - на сайті мережі столичних спортивних клубів GymFit.

Представники "Правого сектора" вивісили у соцмережі Вконтакте скріншот сторінки тренера, щоб підтвердити: хлопець до них не має ніякого відношення.

"Тренерський стаж - 3 роки. Молодий, амбітний, комунікабельний. Життєве кредо: "Тільки вперед!" - так характеризують Ковальчука на роботі.

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У Слов'янську ж його підозрюють у тому, що він брав участь 20 квітня в нападі на блокпост біля села Билбасівка, де під час перестрілки 3 людини було вбито, кілька поранених.

Віталій Ковальчук прославився на відеозаписі, опублікованому Life News. Там добряче побитий і явно деморалізований молодий чоловік "у гламурному пальтечку" розповідає, що він кілька місяців жив на Майдані Незалежності в Києві, де й познайомився з членами "Правого сектора".

Ковальчук також висловив упевненість, що якщо його відпустять, він одразу ж поговорить зі своїми однодумцями з "Правого сектора" і буде наполегливо відмовляти їх від відвідування південного сходу України.

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На сайті самого спорт-клубу GymFit Віталій Ковальчук зник з команди тренерів. Хоча кеширована копія сторінки показує - ще 17 квітня такий тренер дійсно працював у фітнес-клубі на Шулявці. Але його фото фізично видалили з офіційної сторінки.

Нагадаємо, що "Правий Сектор" категорично спростував свою участь в перестрілці біля блокпосту в Слов'янську в ніч на 20 квітня, заявивши, що перебувають у підпорядкуванні українських силовиків.