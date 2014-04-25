У Луганській області шахтарі «Краснодонвугілля» припинили акцію протесту і вийшли на роботу

Про це УНІАН повідомила директор з комунікацій компанії «Систем Кепітал Менеджмент» Наталія Ємченко.

Згідно з повідомленням, опублікованим у мережі Facebook, робота підприємства в тих підрозділах, де було блокування, відновлена, під'їзди розблоковані, на роботу вийшли понад 2 тисячі шахтарів.

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«З шахтарями-парламентерами домовилися про те, що більше блокувати роботу підприємства шахтарі-парламентери й інші співробітники не будуть. Шахта повинна працювати - так правильно. Отже, якщо блокуватимуть розв'язки знову - то це вже буде чиста політика, яка до інтересів шахтарів не має ніякого відношення», - заявляє Ємченко.

Також вона повідомляє, що переговорний процес щодо вимог шахтарів-парламентерів йде цивілізовано, і сьогодні, можливо, буде завершений.

«По 15-ти із 16-ти пунктів домовленість є», - підкреслює Ємченко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби прокуратури Луганської області, 22 квітня приблизно о 21-й годині біля будівлі ПАТ «Краснодонвугілля”, що належить гірничо-металургійному бізнесу "Метінвест" компанії СКМ, почався мітинг шахтарів, які вимагали від керівництва підприємства підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці.

За словами голови об'єднання вільних профспілок Луганської області Володимира Сапути, шахтарі висунули 16 пунктів вимог економічного і соціального характеру, зокрема, щодо підвищення зарплати удвічі, своєчасної виплати за лікарняними листами, зменшення різниці в зарплаті для різних змін, охорони праці, нової системи оплати праці тощо. «Всі пункти спровоковані економічною ситуацією в країні», - додав Сапуто.

У свою чергу, в прес-службі компанії «Метінвест», до складу якої входить ПАТ «Краснодонвугілля», 23 квітня повідомили, що близько 300 чоловік блокують роботу адмінбудівлі і структурних підрозділів «Краснодонвугілля».