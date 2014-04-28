NYT: У разі інтервенції в Україну, Росія програє набагато більше, ніж виграє

Про це йдеться в аналітичній статті Ніла МакФаркухара під назвою «У разі інтервенції в Україну, Росія програє набагато більше, ніж виграє» в газеті The New York Times.

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Тисячі російських солдатів проводять навчання біля українських кордонів. Російські реактивні винищувачі погрожують вторгненням в український повітряний простір. Українська влада попередила про те, що перетин кордону солдатами буде вважатися вторгненням. В цей же час в східній Україні триває антитерористична операція, а Вашингтон і Москва продовжують обмінюватися все більш жорсткими взаємними звинуваченнями. З'явилися перші жертви.

Генерал Філіп Бридлав, головнокомандувач військами НАТО в Європі, заявив, що Росія може захопити східну Україну за 3-5 днів. Іншими словами, Росія могла б практично моментально досягти своєї мети і зробити Україну слабкою, нейтральною країною.

Але чи станеться це?

На перший погляд у Президента Росії Володимира Путіна є серйозні причини відправити танки: йому потрібно розділити Україну до виборів, які пройдуть 25 травня і приведуть до влади новий уряд; відібрати території, які входили до складу Росії; отримати прямий доступ до природних ресурсів і заводам, які мали величезне значення для військової промисловості в радянські часи. А анексія Криму зробила його надзвичайно популярним у Росії.

Тим не менш, причини, які зупиняють Путіна від подальшої інтервенції, набагато серйозніші, і їх більше: вартість утримання окупаційної армії, відповідальність за добробут ще кількох мільйонів людей; наслідки, які будуть мати нові санкції Заходу на отже ослабілу російську економіку; значні втрати серед російських військових внаслідок заколотів у східній Україні; нова категорично антиросійська західна частина України; і, ймовірно, положення країни-ізгоя.

На вагах негативні наслідки переважили б позитивні, кажуть аналітики.

«Військова інтервенція з точки зору Путіна - це План Б», - розповів Марк Галеотті, професор університету Нью-Йорка і експерт в питанні військових сил Росії. «Цю можливість не відкидають, але це не найкращий вихід».

Путіну вигідніше підтримувати повстанців здалеку, щоб не дозволити стабілізувати ситуацію в Україні, що дало б їй можливість вступити в ЄС, або, ще гірше, в НАТО. Цю тактику Росія успішно використовувала раніше при спробах колишніх радянських республік зблизитися з Заходом.

Незважаючи на це, кожна заява про наступний крок Росії починається з великих загроз. Мало хто міг припустити, що Путін захопить Крим за кілька тижнів. «Ніхто, включаючи самого Путіна, не знає, яким може бути його наступний крок», - говорять експерти з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, британського аналітичного центру з оборонних питань.

Є ознаки того, що Росія готова до наступу.

У четвер українські власті почали проведення антитерористичної операції з метою звільнення урядових будівель в 10 містах на сході країни. На це Росія відповіла широкомасштабними військовими навчаннями біля українських кордонів, при цьому Пентагон нарахував 6 випадків порушення повітряного простору України, що Росія, звичайно, спростувала.

Володимир Путін наводив історичні аргументи для захоплення Криму. Нещодавно він використовував той же дискурс, говорячи про південно-східну Україну. Як він зазначив, велика частина цієї території називалася Новоросією в царські часи. Права етнічних росіян, які там проживають, повинні бути захищені, сказав Президент РФ.

Значна частина російських військових засобів, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, механізмів для кораблів військово-морського флоту, двигунів для реактивних літаків і вертольотів, виробляються в східній Україні. Владислав Зубок, експерт у питанні «холодної війни» в Лондонській школі економіки, який займався дослідженням розпаду Радянського Союзу в 1991 р., розповів, що високі чиновники СРСР були в паніці через перспективи втратити Крим і промисловий центр України. Таким чином, нинішня криза має глибокі коріння.

Можливо, більш значним прецедентом, на думку професора Зубка, були військові маневри, без вторгнення, які довгий час рекомендував використовувати КДБ для дестабілізації неспокійних сусідів. Росія використовувала цю тактику в Берліні в 1958 р., а в Польщі під час повстань «Солідарності» в 1980-81 рр. Якщо Москва вибрала цю ж стратегію і зараз, то вторгнення не є неминучим, сказав він.

Головна причина проти вторгнення - загроза процвітанню Росії, яку Володимир Путін відновив.

«Путіну доведеться пояснювати, навіщо він ризикує привернути нові санкції і почати війну, і як він зможе покращити життя ще 7 мільйонів людей», - сказав професор Зубок. «Як він зможе це зробити і при цьому підтримувати стандарти життя всіх росіян?» Він би сказав: «Зараз все, що ми робимо, це все для нашої батьківщини. Час затягнути пояси».

Наслідки після анексії Криму підштовхнули Росію до значного економічного спаду. Стався великий відтік капіталу. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's опустило кредитний рейтинг Росії майже до самого низького статусу.

На Путіна і його найближче оточення не сильно вплинули санкції у вигляді заборони на в'їзд в західні країни і заморожування рахунків після анексії Криму. Але загроза набагато більшої економічної блокади, санкцій проти цілих секторів економіки, які можуть піти за вторгненням в Україну, зовсім інша справа.

«Сценарій такий же, як був в Ірані», - сказав Ігор Коротченко, головний редактор журналу «Національна оборона». «Російська Федерація не зацікавлена в тому, щоб вводити війська на територію України», - додав він.

Крім економічних проблем, той факт, що слов'яни будуть вбивати слов'ян, швидко змусить росіян задуматися про необхідність вторгнення. Хоча українська армія і слабка, вона налічує всього 70 тис. осіб, у країни залишилася пам'ять успішних партизанських рухів. За словами Коротченка, Росія, швидше за все, введе свої війська як миротворчої сили, якщо українські військові будуть здійснювати масові вбивства.

Місцеві жителі сходу України досить вороже налаштовані до дій Росії. За результатами опитувань, проведених в східних регіонах, тільки третина населення підтримує приєднання до Росії.

У Криму російських військових зустрічали досить тепло, і їм було необхідно контролювати тільки Перекопський перешийок, щоб відокремити Крим від України. На сході України, якщо 40 тис. російських військових захочуть розташуватися прямо на кордонах, швидше за все, на них нападати. Росія також понесе відповідальність за наплив біженців.

«Неможливо окупувати цей регіон тільки з допомогою «зелених чоловічків»», - вважає Олександр Гольц, незалежний російський військовий оглядач. «Ви переможете українців, і що далі? Доведеться встановлювати новий кордон. Вам знадобиться 40 тис., а 140 тис. солдатів».

Врешті-решт, вважає аналітик, набагато ефективніше, та й дешевше, для Росії потроху розпалювати конфлікт.

Таким чином Володимир Путін досягне потрібної мети: ситуація в Україні буде залишатися неспокійною, що зробить її у підсумку непривабливим партнером для Євросоюзу і НАТО. Росія вже застосовувала цей сценарій в Грузії та Молдові.

«Це вторгнення без танків», - сказав Кліфф Купчан, експерт групи у Вашингтоні. «Це його довга гра. Я думаю, він спробує використовувати цей сценарій до вторгнення».