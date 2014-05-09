У Донецьку терористи штурмували санаторій з бійцями ВВ, солдати здали зброю - ЗМІ
18:49, 09 травня 2014Політика
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У Донецьку більше сотні озброєних терористів оточили санаторій "Шахтарські зорі" в Будьонівському районі міста. Вони приїхали сюди на «Камаз». Біля санаторію була помічена "Волга" з російськими номерами (Московська область).
У Донецьку терористи штурмували санаторій з бійцями ВВ, солдати здали зброю - ЗМІ/ REUTERS
На території санаторію розмішаються близько 120 солдатів внутрішніх військ. Були чутні автоматні черги. У деяких терроистов в руках були гранатомети, передають Новини Донбасу.
Більшість були з рушницями, є кілька з автоматами Калашникова. Вони підпалили кілька покришок. Через кілька хвилин бою солдати внутрішніх військ здали зброю, сіли в автобуси і поїхали. Біля санаторію була помічена "Волга" з російськими номерами (Московська область).
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