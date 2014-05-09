У Донецьку терористи штурмували санаторій з бійцями ВВ, солдати здали зброю - ЗМІ

На території санаторію розмішаються близько 120 солдатів внутрішніх військ. Були чутні автоматні черги. У деяких терроистов в руках були гранатомети, передають Новини Донбасу.

Більшість були з рушницями, є кілька з автоматами Калашникова. Вони підпалили кілька покришок. Через кілька хвилин бою солдати внутрішніх військ здали зброю, сіли в автобуси і поїхали. Біля санаторію була помічена "Волга" з російськими номерами (Московська область).