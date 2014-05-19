The Independent: Протистояння між США і Росією перемістилося на Міжнародну космічну станцію

Про це йдеться у статті Джеймса Вінсента під назвою «Протистояння між США і Росією перемістилося на Міжнародну космічну станцію» в газеті The Independent.

У липні 1975 р. обидві країни святкували перший спільний космічний політ, коли кораблі «Аполлон» і «Союз» зістикувалися на орбіті, а астронавти і космонавти, посміхаючись на камеру, потиснули один одному руки через шлюз.

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Але тепер, коли питання про використання Міжнародної космічної станції - науково-дослідної лабораторії вартістю 150 млрд. дол., яка раніше розділена так само, як за часів холодної війни - перетворився в «перетягання каната» між США і Росією, дух співробітництва, здається, зник.

Суперечка почалася ще в квітні, коли стався витік інформації з НАСА, і з'ясувалося, що агентство збирається призупинити всі угоди з Росією через те, що вона «порушує суверенітет і територіальну цілісність України».

Хоча участь уряду США не була явною, багато хто вважає, що на прийняття такого рішення вплинули Білий дім і Державний департамент. Наступні обмеження на експорт, зокрема, «високих технологій у сфері оборони (експорт товарів і послуг)», стали ще одним доказом намірів США покарати проблемну космічну галузь російської економіки.

Тим не менш, ще є одна область, де російське космічне агентство Роскосмос займає лідируючі позиції - це транспортування в космос.

Після того, як в 2011 р. США перестали використовувати свої шатли, вони опинилися в повній залежності від російських ракет, зокрема ракет «Союз», більш стара модель яких використовувалася під час місії 1975 р., для відправлення та повернення своїх астронавтів з космічної станції.

Минулого тижня віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін заявив, що Москва «дуже стурбована питанням, чи варто продовжувати розвивати високотехнологічні проекти з таким ненадійним партнером, як Сполучені Штати», і заявив, що Росія відхилить пропозицію США використовувати МКС після заплановано завершення терміну її експлуатації в 2020 р.

Тим не менше, Росія зробила крок назад, і пізніше Рогозін заявив, що росіяни розуміють, що МКС зараз «тендітна в прямому і переносному сенсі», і що вони будуть «діяти дуже прагматично і не будуть перешкоджати роботі МКС». Але цей інцидент показав, наскільки залежними зараз є американські аерокосмічні програми.

Крім того, що за відправку одного космонавта на МКС США повинні платити Росії 71 млн. дол., Пентагон повністю залежить від російських ракет РД-180 для запусків у космос, і запаси, яких вистачило б ще на пару років, США не стануть в нагоді, якщо Роскосмос буде продовжувати продавати ракетні двигуни з новим обмеженням: «вони не можуть використовуватися для запуску військових супутників».

Джеймс Оберг, колишній інженер НАСА і автор книги «Орбіта під нещасливою зіркою», в якій йдеться про спільної історії двох країн в космосі, сказав, що останні заяви обох сторін поклали кінець їх «партнерству, заснованому на неохочій взаємній залежності» і початок нової ери для сфери космонавтики.

«Тепер станеться зсув у проведенні космічних операцій, для яких довгий час збирали сили», - сказав він. «Ми переходимо від стандартної моделі, де всі разом будують щось одне, до антарктичної моделі, коли у кожного своя власна програма».

Оберг сказав, що зменшення вступних внесків для запусків у космос не тільки сприяє появі нових проектів з таких країн, як Китай та Індія, але і формування нового комерційного сектора, в якому три головних актора розвивають можливості доставки екіпажів на орбіту. Є компанії, з якими США співпрацює давно, Boeing і Sierra Nevada, а є й нові, такі як SpaceX, амбітний проект, створений Элоном Маском, мільярдером, який заснував систему платежів PayPal.

Загрози Росії можуть мати позитивні наслідки для НАСА, а також для приватного сектору. Виконавчий директор агентства Чарльз Болден використовував загрозу обмеження запусків в якості «батога і пряника» для того, щоб змусити Конгрес прийняти запропонований Бараком Обамою бюджет у 17.5 млрд. дол. на 2015 р., 848 млн. дол. з якого повинні піти на програму НАСА «Commercial Crew» (кошти комерційної доставки космонавтів на орбіту). «Питання про те, чи потрібно рухатися вперед, це вибір між тим, щоб повністю фінансувати проект Президента, що дасть можливість здійснювати всі запуски в космос з нашої території, і тим, щоб продовжувати платити мільйони росіян», - написав Болден у своєму блозі в кінці квітня.

«Пан Рогозін зараз робить НАСА тільки сильніше, в результаті чого воно може прискорити існуючі програми і домогтися повної автономії», - додав пан Оберг. «Коли це станеться - сказали мені по-справжньому далекоглядні росіяни - в найближчих три-п'ять років, остання сфера космічної індустрії, де Росія поки ще відіграє важливу роль, буде закрито для неї. Їх технології та засоби вже стануть не потрібними».