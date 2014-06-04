Безвізовий режим з ЄС потребує вирішення ситуації на Донбасі - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сушко заявив на “круглому столі” “Чи зможуть українці вже до 2016 року подорожувати до ЄС без віз”.

“Якщо за рік нам не вдасться розв'язати питання війни, то є великі виклики, будуть серйозні аргументи проти (запровадження безвізового режиму з ЄС — УНІАН)”, - сказав Сушко.

Він нагадав, що на початку 90-х років єдиною постсоціалістичною країною, яка мала безвізовий режим з країнами Західної Європи, була Югославія.

“Вона втратила безвізовий режим через війну”, — додав Сушко.

Він зазначив, що в питанні запровадження безвізового режиму з Україною відіграють роль не тільки технічні критерії, а й загалом сприйняття стабільності і тих людей, які є носіями паспортів громадян України.

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“Тут зав'язані одразу всі значущі життєві інтереси Української держави і суспільства в єдиний клубок”, - сказав він.

Сушко зазначив, що дуже важливо, щоб ці питання не стали перешкодою, коли ЄС буде готовий запровадити безвізовий режим з Україною.

Сушко також відзначив, що на сьогодні ситуація щодо запровадження безвізового режиму є сприятливою.

“Те, як ЄС дав зелене світло до другої фази (плану дій щодо лібералізації візового режиму — УНІАН), свідчить, що вони готові йти на певні компроміси, аванси, за умов, якщо Україна підтверджуватиме готовність до активних дій, як було продемонстровано останнім часом”, - додав Сушко.

Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.

13 травня 2014 року Верховна Рада ухвалила ряд законів, необхідних для завершення першої законодавчої фази Плану дій з візової лібералізації, зокрема щодо внесення змін до законодавства України у сфері державної антикорупційної політики, а також внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії дискримінації і щодо змін законодавства у сфері захисту персональних даних.