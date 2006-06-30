Росія хоче скомпрометувати Україну перед G-8

Росія намагається скомпрометувати Україну перед G-8, звинувачуючи у порушенні контролю за ракетними технологіями – МЗС

Російська Федерація безпідставно звинувачує Україну в порушенні контролю за ракетними технологіями з метою створити атмосферу недовіри відносно України напередодні зустрічі „Великої вісімки”, заявляє МЗС.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК, “українська сторона відкидає будь-які звинувачення у начебто „постачанні” або „незаконному експорті” крилатих ракет Х-55 до інших країн. Ракети Х-55 з території України на законних підставах передавались лише Російській Федерації”, - сказав В.ФІЛІПЧУК і наголосив: “Згадані публікації та заява, таким чином, виглядають не інакше ніж свідоме прагнення створити атмосферу підозрілості та недовіри відносно України”.

Він нагадав, що ще у 2004 році компетентними органами України був виявлений факт контрабанди згаданих ракет з території України до Ірану та Китаю міжнародним злочинним угрупованням, до складу якого входили громадяни України, Росії та Австралії. Контрабанда була здійснена по сфальсифікованих документах, які передбачали передачу цих озброєнь Російській Федерації.

Речник МЗС повідомив, що Україна надала по дипломатичних каналах відповідну інформацію з цього питання декільком країнам і міжнародним організаціям на їхнє прохання. “Наші партнери по цих консультаціях адекватно сприйняли ситуацію і позитивно оцінили кроки, здійснені компетентними органами України з розслідування справи щодо контрабанди зазначених ракет”, – додав він.

В.ФІЛІПЧУК також наголосив, що, зважаючи на політичну значимість цього питання, делегація України у ході пленарного засідання РКРТ (Режим контролю за ракетними технологіями - заснований сімома державами (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США) - УНІАН) 2005 року детально поінформувала партнерів про результати розслідування даної справи правоохоронними органами України.

“Заслухавши повідомлення делегації України, наші партнери по Режиму, у тому числі представники делегації Російської Федерації, не висловили жодних додаткових зауважень або запитань”, - додав він.

В.ФІЛІПЧУК відзначив, що голова пленарного засідання РКРТ дав позитивну оцінку відкритості та діям української сторони і висловив вдячність делегації України від імені усіх держав-учасниць Режиму за надану інформацію.

“У зв`язку зі згаданими безпідставними звинуваченнями з боку російської сторони Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ щодо надання роз`яснення причин, які спонукали її публічно заявити про нібито порушення вимог Україною Режиму контролю за ракетними технологіями”, - підкреслив В.ФІЛІПЧУК.

За його словами, МЗС вважає, що, виходячи з духу партнерства між Україною та РФ, будь-яке занепокоєння Росії мало би бути обговорено у двосторонньому форматі по дипломатичних каналах та/або у рамках Режиму, що відповідало б існуючим процедурам, які діють у міжнародній практиці. Така позиція Міністерства закордонних справ України грунтується також на домовленостях, досягнутих у ході двосторонніх українсько-російських консультацій з експортного контролю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ звинуватив Україну в порушенні Режиму контролю за ракетними технологіями.

За словами С.ІВАНОВА, українська фірма "Прогрес", яка є дочірнім підприємством компанії «Укрспецекспорт», в 2000 і 2001 роках поставила Китаю шість крилатих ракет К-55 повітряного базування великої дальності і ще шість таких ракет Ірану, у зв`язку з чим було порушено кримінальну справу, розпочато розслідування, офіційні органи було поінформовано.