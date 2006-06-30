Західні рейтинги в кілька разів зменшили багатство Ахметова

У рейтингу 30 найзаможніших українців журналу «Кореспондент» перше місце посів народний депутат Ринат АХМЕТОВ, статок якого експерти оцінили в 11,7 млрд. доларів. Про це мовиться в релізі журналу, текст якого переданий УНІАН.

У релізі вказується, що журнал “Кореспондент” вперше в Україні публікує рейтинг 30 найзаможніших українців, а також оцінку їх статків. При оцінці статків вітчизняних банкірів і промисловців українці спиралися на дані польського тижневика Wprost і американського журналу Forbes.

Перший проект Топ-30 найзаможніших "Кореспондент" провів спільно з редакцією англомовної газети Kyiv Post і аналітиками інвестиційного банку Драгон Капітал. Щоб потрапити до рейтингу 30 найбагатших українців цього року, необхідно було володіти активами вартістю, щонайменше, 177 млн. дол.

Другий рядок рейтингу посів власник корпорації «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК зі статком у 3,7 млрд. дол. Третє місце - Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ з 2,8 млрд. дол. За І.КОЛОМОЙСЬКИМ у рейтингу йде його партнер Геннадій БОГОЛЮБОВ. Замикає першу п`ятірку 32-річний фінансист і промисловець Костянтин ЖЕВАГО.

В той же час, як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. американський журнал "Forbes" опублікував свій рейтинг найзаможніших людей світу. За версією "Forbes", стан Р.АХМЕТОВА оцінюється в 1,7 млрд. дол., В.ПІНЧУКА - 1,2 млрд. дол., голови ради директорів корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергія ТАРУТИ - в 1,2 млрд дол. У вересні 2005 року був опублікований рейтинг ста найзаможніших людей Центральної і Східної Європи за 2005 рік за версією польського журналу Wprost. Згідно з цим рейтингом, капітал І.КОЛОМОЙСЬКОГО оцінюють в 2,8 млрд. дол., С.ТАРУТИ – в 2,4 млрд. дол., Р.АХМЕТОВА – в 2,1 млрд. дол.

Агентство УНІАН сьогодні звернулося до прес-служби Р.АХМЕТОВА з проханням прокоментувати істотну різницю в оцінках його фінансового стану у вітчизняному і зарубіжних рейтингах, зокрема, які цифри найбільше відповідають дійсності. Наводимо відповідь, яку надала агентству УНІАН прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО: "Оцінка будь-яких активів - це великий і складний процес, що вимагає різносторонніх підходів. У світі існує ряд методик оцінки вартості активів, всі вони мають право на існування. Для того, щоб прокоментувати і порівняти озвучені сьогодні в "Кореспонденті" (а раніше в інших виданнях) цифри вартості активів пана АХМЕТОВА, необхідно вивчити і проаналізувати методологію оцінки, якою користувалися компанії, що надали ці дані. Проте, найбільш реальну оцінку вартості активів завжди дає ринок".

У релізі журналу «Кореспондент» також наголошується, що майновий статок українців став більшим, а в деяких випадках значно більшим, ніж показували всі зроблені дотепер іноземцями оцінки. По-перше, практично всі активи, що знаходяться в Україні, зросли в ціні з часів оранжевої революції, завдяки збільшенню інвестиційної привабливості країни. По-друге, більшість учасників рейтингу останнім часом інтенсивно розширювала свої володіння. До того ж, деякі з них недавно стали публічними компаніями, що спричинило збільшення їх привабливості і, відповідно, вартості. По-третє, “Кореспондент” припускає, що його оцінка охоплює ширший перелік профільних і непрофільних активів, ніж усі попередні.

Якщо більше половини багатіїв у сусідній Росії сколотили свій статок на експорті природних ресурсів, в основному газу і нафти, то більшість заможних українців заробила свої мільйони на виробництві сталі і чавуну. Нестримне прагнення іноземних банків на український ринок призвело до того, що вітчизняні фінустанови стали другим найдорожчим типом активів у країні. Зараз всім, хто володіє відносно великим вітчизняним банком, відкрита дорога до списку 30 найзаможніших громадян країни.

Географічно концентрація коштів виявилася найбільшою на сході України. Тут ведуть свій основний бізнес 17 із 30 фігурантів списку. Дев`ятеро з них трудяться переважно в Донецькій області. Представники Західної України, хоча й фігурували серед потенційних кандидатів, скласти серйозну конкуренцію столичним підприємцям і промисловцям зі сходу не змогли, вказується в релізі журналу.