У батальйоні "Донбас" з'явилися жінки-бійці: "Вони добре піднімають планку"
16:58, 17 червня 2014Політика
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У батальйоні "Донбас" з'явилася жіноча група.
Скріншот
Дівчата, що пройшли Майдан, готуються до бойових дій на Сході. За словами інструкторів, дівчата "дуже піднімають планку".
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"Вони прийшли сюди, тому що вони патріоти. Ми вважаємо, що це подвиг. У них віддача - 100%, в той час, як у чоловіків - 50 відсотків, від сили - 70", - кажуть в батальйоні.
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