У батальйоні "Донбас" з'явилися жінки-бійці: "Вони добре піднімають планку"

Дівчата, що пройшли Майдан, готуються до бойових дій на Сході. За словами інструкторів, дівчата "дуже піднімають планку".

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"Вони прийшли сюди, тому що вони патріоти. Ми вважаємо, що це подвиг. У них віддача - 100%, в той час, як у чоловіків - 50 відсотків, від сили - 70", - кажуть в батальйоні.