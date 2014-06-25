ДАІ уповноважили контролювати паркування автомобілів у населених пунктах - Семерак

Кабінет міністрів України уповноважив співробітників Державтоінспекції контролювати правила паркування транспортних засобів у населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Кабінету міністрів Остап Семерак повідомив на брифінгу після засідання уряду.

"Сьогодні було прийнято постанову про внесення змін до правил паркування транспортних засобів... Зокрема, вирішено покласти контроль за неправильне паркування на співробітників ДАІ", - сказав він.

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Кабмін, за словами Семерака, доручив міністерствам і відомствам зобов'язати органи місцевої влади встановити в населених пунктах паркомати для того, щоб "забрати з вулиць паркувальників, що не є ознакою європейських міст".

Крім цього, за його словами, Кабмін додав засоби мобільного зв'язку у систему оплати за паркування.