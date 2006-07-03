Переговори в рамках СОТ зайшли в глухий кут

Представник США у СОТ Сьюзан ШВАБ заявив, що переговори в рамках Дохійського раунду зайшли у глухий кут. На дводенній міністерській зустрічі СОТ в Женеві прогресу не досягнуто. «Абсолютно очевидно, що ми зайшли в глухий кут. Чи означає це, що раунд помер? Ні. Ми не маємо наміру залишати надію», – зазначила С.ШВАБ, передає Reuters.

Нагадаємо, Дохійський раунд переговорів СОТ про лібералізацію світової торгівлі (в його рамки входять 50 країн) стартував п`ять років тому і, як передбачається, має завершитися в майбутньому грудні. Чергова зустріч представників 50 країн стартувала в минулу п`ятницю в Женеві і закінчилася вчора, 2 липня. Проте торгові представники держав-учасниць організації не змогли узгодити порядок скорочення мита і субсидій в сільськогосподарській галузі і полегшити доступ на ринок промислових товарів. Ніхто з основних гравців не готовий піти на поступки першим.

Ряд делегацій навіть достроково покинули консультації, не бачивши “ніяких перспектив для прогресу”. Не зупинили їх і застереження з боку гендиректора організації Паскаля ЛАМІ. “Якщо ми не зможемо швидко домовитися щодо сільського господарства і митного збору на промтовари, то поставимо під загрозу майбутнє і Доха-раунду, і СОТ, і всієї системи багатосторонніх переговорів”, - говорив він.

Зазначимо, що США і країни, що розвиваються (так звана “група двадцяти”), зацікавлені в зниженні бар`єрів ЄС для своєї сільськогосподарської продукції. Євросоюз готовий зменшити імпортні мита на 46%, проте учасники “групи двадцяти” вимагають зниження на 54%, а США — на 60%. Друга проблема — зниження субсидій сільському господарству.

Очікувалося, що США і ЄС погодяться істотно урізати підтримку свого сільськогосподарського сектора. Третя умова стосується зниження мит на імпорт промислових товарів. Тут поступок чекали від “групи двадцяти”.

Проте представники країн, що розвиваються, заявили, що не згодні розширювати доступ розвинених держав на свої ринки шляхом зниження тарифів на імпорт промислових товарів. При цьому вони посилалися на Дохійський раунд, завданням якого є подолання бідності.

Зі свого боку розвинені країни відмовилися відміняти субсидії сільгоспвиробникам. США заявили про бажання отримати доступ на ринки сільгосппродукції крупних країн, що розвиваються, в першу чергу Індії.