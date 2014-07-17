У Миколаєві створили броньовану "швидку"-амфібію на базі БТР-70

16:54, 17 липня 2014
Політика
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Конструктори Миколаївського бронетанкового заводу створили швидку допомогу на базі БТР-70. 

У Миколаєві створили броньований санітарний транспорт / УНІАНУ Миколаєві створили броньований санітарний транспорт / УНІАН

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

З поля бою на ній можна вивезти до 11 поранених, а в салоні можна проводити операції. Машину можна використовувати як під час військових операцій, так і в мирний час, тому що "швидка допомога" на базі БТР може плавати, і її можна використовувати на під час ліквідації наслідків стихійних лих. 

Раніше, 10 липня, у Міноборони поскаржилися на неможливість вивезти поранених з поля бою.

"Нам не вистачає транспорту аби вивозити поранених з поля бою та перевозити їх для подальшого лікування", - заявив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

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