У Миколаєві створили броньовану "швидку"-амфібію на базі БТР-70

У Миколаєві створили броньований санітарний транспорт / УНІАН

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

З поля бою на ній можна вивезти до 11 поранених, а в салоні можна проводити операції. Машину можна використовувати як під час військових операцій, так і в мирний час, тому що "швидка допомога" на базі БТР може плавати, і її можна використовувати на під час ліквідації наслідків стихійних лих.

Раніше, 10 липня, у Міноборони поскаржилися на неможливість вивезти поранених з поля бою.

"Нам не вистачає транспорту аби вивозити поранених з поля бою та перевозити їх для подальшого лікування", - заявив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.