Постійна Рада ОБСЄ прийняла декларацію у зв'язку з катастрофою борту МН17

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, всі 57 держави-учасниці ОБСЄ висловили тверду підтримку зусиллям тристоронньої контактної групи (Росія, Україна, ОБСЄ) щодо "створення умов для стійкого припинення вогню, які будуть дотримуватися всіма сторонами, поклавши тим самим кінець насильству в Східній Україні".

Постійна рада також закликала до негайного, безпечного та надійного доступу до місця падіння та довкола нього спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та інших представників відповідних міжнародних організацій.

Крім того, в декларації також є заклик до усіх жителів області зберегти місце аварії недоторканим, в тому числі, шляхом відмови від знищення, переміщення уламків, обладнання, сміття, особистих речей.

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Постійна рада також підтримала заклик для відкритого, прозорого і незалежного міжнародного розслідування в координації з міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), у тому числі, за участю технічних і судово-медичних експертів з українського, малайзійського та голландського урядів, а також інших технічних і судово-медичних експертів.

Крім того, Постійна рада закликала всі держави-учасниці підтримати дії і утриматися від усякого втручання в міжнародне розслідування.