10 головних досягнень нової влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив найбільш значущі успіхи нової української влади.

Журналу «Профіль Україна» Президент назвав наступні 10 головних досягнень:

1. Чесні і прозорі парламентські вибори. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначає: «Це був перший іспит України на демократію, і я горджуся, що влада витримала цей іспит». За словами Президента, він був арбітром в процесі формування парламентської коаліції й наполягав на основному принципі - формування коаліції починається з угоди, а не з розподілу портфелів. Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що працюватиме з коаліцією і підтримуватиме постійний діалог з опозицією: «Це - моя принципова позиція, адже опозиція - це теж Україна».

2. Свобода слова. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні в країні немає заборонених тим, персон, нікого не дивує, що преса і телебачення відкрито критикують владу. Водночас, за його словами, процес становлення свободи слова в Україні ще продовжується, і влада з журналістами «ще багато що мають зробити разом».

3. Виведення українського контингенту з Іраку. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що даний пункт був однією з його передвиборних обіцянок під час президентської кампанії. Водночас, за словами Президента, виведення військового контингенту не означає, що Україна залишає Ірак. «Цей регіон надзвичайно перспективний, тому ми боремося за збільшення економічної присутності України в Іраку. Вже розроблена програма в сферах, що представляють взаємний інтерес як для української, так і для іракської сторін», - сказав В.ЮЩЕНКО.

4. Україна - регіональний лідер. У зв`язку з цим Президент підкреслив, що 2005 рік був періодом, коли Україна вперше виступила з серйозними міжнародними ініціативами, які були підтримані і високо оцінені партнерами України як на Заході, так і на Сході. Зазначивши ухвалення українського плану врегулювання Придністровського конфлікту, В.ЮЩЕНКО заявив: «Ми почали наводити лад на наших кордонах, боротися з контрабандою. Моя мета - за роки свого президентства вивести Україну в регіональні лідери, щоб голос нашої країни звучав в питаннях демократизації регіону, в питаннях вирішення заморожених конфліктів».

5. Прозора приватизація «Криворіжсталі». Даний пункт В.ЮЩЕНКО також вказав як один із основних у його передвиборній програмі. «Під час продажу підприємства влада продемонструвала, що відтепер приватизація проводитиметься відкрито і прозоро. При цьому я чітко заявив, що реприватизації в Україні не буде», - підкреслив Президент, додавши, що тільки суд може встановити, чи були порушення закону в питаннях приватизації.

6. Виключення з «чорних списків» ФАТФ. «Зняття моніторингу - це визнання того, що Київ досяг прогресу в вирішенні проблеми відмивання брудних грошей, налагодив систему внутрішнього моніторингу за фінансовими потоками», - заявив В.ЮЩЕНКО.

7. Відміна поправки Джексона-Веніка. «Під час свого візиту в США в квітні 2005 року я закликав американські власті відмінити прийняту ще за радянських часів поправку Джексона-Веніка. Її відміна тепер сприятиме нормалізації торгових відносин із Сполученими Штатами», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що відміна поправки стала надзвичайно важливим політичним сигналом стратегічного партнера і визнанням демократичних перетворень в Україні.

8. Просування на шляху в СОТ. У даному контексті В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна проводила переговори щодо умов приєднання до Генеральної угоди за тарифами і торгівлею (ГАТТ), а потім до СОТ ще починаючи з 1994 року. Проте, за його словами, «лише за останні дев`ять місяців пройдено 90% шляху в цю організацію». При цьому Президент заявив: «Влада переконана, що до кінця 2006 року Україна приєднається до СОТ», додавши, що угодою про формування коаліційної більшості в Верховній Раді передбачено голосування щодо законів, необхідних для приєднання України до СОТ, як першочергових.

9. Поліпшення інвестиційного клімату. За словами Президента, два роки тому політична ситуація в Україні не сприяла зовнішньому інвестуванню, і бізнес не був упевнений в доцільності вкладення грошей в українську економіку. «Нова українська влада істотно просунулася на шляху детінізації економіки», - заявив В.ЮЩЕНКО, зазначивши також, що одним із першочергових завдань 2005 року була дерегуляція економіки, коли влада відмінила сотні регулятивних актів, що заважали бізнесу. Сьогодні ж, за словами Президента, завдання номер один - судова реформа. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що приріст іноземних інвестицій в 2005 році становив 7,3 млрд. доларів, в 3,3 рази перевищивши показник 2004 року, ставши найбільшим за роки Незалежності. Водночас, повідомив В.ЮЩЕНКО, приріст іноземних інвестицій за І квартал 2006 року становив 923 млн. доларів, що в 3,9 рази більше показника відповідного періоду 2005 року. «Стабільна економічна ситуація і значний інвестиційний потенціал дозволяють чекати приросту капіталу в 2006 році в 4-5 млрд. доларів», - додав він.

10. Кроки у вирішенні демографічної проблеми, збільшення соціальних виплат і зростання добробуту громадян. Нагадавши, що одним із пріоритетних пунктів його передвиборної програми було збільшення виплат молодим мамам до 8,5 тис. грн., В.ЮЩЕНКО сказав: «І це вже дало позитивний результат - вперше за останнє десятиліття в Україні збільшується народжуваність». Крім того, за його словами, в 2005 році соціальна ефективність економіки зросла п`ятикратно: приріст одного відсотка ВВП забезпечив 8% приросту реальних доходів населення проти 1,6% в 2004 році. «За січень-травень нинішнього року реальні доходи населення зросли на 21,4%, середня заробітна плата - на 35,7%, пенсія - на 28,3%, депозити населення - на 11,4%», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, звичайно, зростання платоспроможності населення призводить до зростання цін - так ринок реагує на товщину гаманців покупців, і тому важливо, для забезпечення стабільності цін, щоб малозахищені громадяни одержали відповідні компенсації. «Над цим працюватиме новий уряд», - сказав В.ЮЩЕНКО.