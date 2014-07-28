Україна і Нідерланди уклали договір про захист розслідування катастрофи «Боїнга»

Документ підписали віце-прем`єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман і міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Франс Тімменманс, повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону.

До складу місії входять експерти та представники поліції Нідерландів, Австралії та інших країн, громадяни яких перебували на літаку Boeing 777.

Ратифікація угоди Верховною Радою планується у четвер, 31 липня 2014 року.

24 та 25 липня Україною підписано низку нормативно-правових актів, зокрема, з Нідерландами – Меморандуму про взаєморозуміння стосовно розслідування падіння літака, угоди між Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України та Радою безпеки польотів Нідерландів про передачу проведення розслідування нідерландській стороні , а також угоди між Україною та Австралією про направлення в Україну австралійського персоналу.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.