На Житомирщину прибули понад 1,5 тисячі переселенців із зони АТО та Криму

21:20, 29 липня 2014
Політика
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У Житомирську область вже прибули понад 1,5 тисячі тимчасових переселенців із зони АТО та Криму.

Фото: УНИАН

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, "станом на 25 липня в області прийнято та розміщено 1 тис 511 осіб, з яких 1 тис 316 прибули з Донецької та Луганської областей, 195 – з Автономної Республіки Крим. 464 особи проживають у соціальних закладах, готелях, санаторіях (зокрема, готель «Житомир», санаторій «Тетерів», табір «Літня церква «Різдва»), а решта – 1 тис 47 осіб - розмістилися у родичів та близьких".

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Також уточнюється, що за даними місцевих координаційних штабів, на території Житомирської області налічується 363 об’єкти усіх форм власності, в яких є можливість розмістити 2 тис 303 особи (1522 працездатних, 488 дітей, 150 інвалідів та людей похилого віку та 143 хворих, які потребують стаціонарного лікування - УНІАН)".

В ОДА запевняють, що у регіоні вдається вирішувати різні соціально-побутові питання, пов’язані з організацією медичного обслуговування, харчування, дозвілля, працевлаштування та забезпечення одягом, взуттям і санітарно-гігієнічними засобами тимчасово переселених громадян.

Найближчим часом в області передбачать у житловому фонді області можливості щодо розміщення переселенців в осінньо-зимовий період.

Зокрема, Володарсько-Волинська, Народицька, Овруцька та Олевська райдержадміністрації провели у повному обсязі інвентаризацію житла, його паспортизацію на відповідність технічним вимогам для тимчасового розміщення переселенців із Криму та зони АТО та оформили відповідні паспорти таких об’єктів.

Водночас в ОДА наголошують, що необхідно врегулювати на державному рівні процедуру ідентифікації переселених із зони АТО та Криму людей та встановити порядок надання їм відповідного статусу.

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