З 2015 року кримчани підуть служити в російську армію

02:59, 31 липня 2014
Політика
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Призовна компанія в збройні сили Російської Федерації в анексованому Криму почнеться з 2015 року.

REUTERS

Про це самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов повідомив у програмі "Від першої особи" у прямому ефірі ТРК "Крим", передає "Крим. Реалії".

За його словами, зараз російська армія "дійсно потребує приходу гідних чоловіків".

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"Для будь-якого чоловіка служба у збройних силах - це тільки зміцнення духу і його можливостей", - зазначив Аксьонов і нагадав, що за законом Російської Федерації місцеві жителі є призовниками до 27 років.

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