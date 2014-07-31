З 2015 року кримчани підуть служити в російську армію

Про це самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов повідомив у програмі "Від першої особи" у прямому ефірі ТРК "Крим", передає "Крим. Реалії".

За його словами, зараз російська армія "дійсно потребує приходу гідних чоловіків".

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"Для будь-якого чоловіка служба у збройних силах - це тільки зміцнення духу і його можливостей", - зазначив Аксьонов і нагадав, що за законом Російської Федерації місцеві жителі є призовниками до 27 років.