Міжнародна група експертів з розслідування катастрофи "Боїнга" повернулась у Соледар

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіону України.

Як зазначається в повідомленні, було проведено пошукову операцію у шести квадратах в районі населених пунктів Красний Луч, Петропавлівка, Московське. Знайдені особисті речі та документи загиблих (паспорти і фотоальбоми). На місце виїжджали 18 автомобілів та 124 експерти. Зараз група експертів з розслідування катастрофи Boeing 777 повернулась на базу дислокації у Соледарі.

Також сьогодні літаком з міжнародного аеропорту Харків до Королівства Нідерланди було відправлено контейнери з фрагментами тіл та особистим речами загиблих пасажирів, що були знайдені експертами протягом п’ятниці (01.08.14) та суботи (02.08.14), а також матеріал ДНК та особисті речі , які деякий час знаходилися у морзі Донецька.

Назавтра, 5 серпня, заплановано черговий виїзд автоколони з міжнародними експертами, що попередньо складатиметься зі 116 експертів та 14 транспортних засобів (експерти Голландії – 66 осіб, Австралії – 37 осіб та Малайзії – 13 осіб).

Читайте такожПеред катастрофою на борту Боїнга не відбулося "нічого надзвичайного" - джерелоПередача відповідальності за супроводження колони до представників ДНР буде організована в північно-східній частині Дебальцеве. Під час всієї операції у згаданому районі не буде жодних переміщень військ або стрільби з боку Збройних Сил України.

Читайте такожУ Мінську ухвалили рішення зберегти для експертів коридор до місця аварії Боїнга-777Під час виконання усіх завдань міжнародної групи експертів в радіусі 20 км навколо місця катастрофи буде застосовуватися режим припинення вогню, зазначається в повідомленні..

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі від ОБСЄ і група міжнародних експертів продовжують роботу на місці катастрофи малайзійського пасажирського літака «Боїнг-777» у Донецькій області.

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

31 липня міжнародним експертам, які прибули з Нідерландів і Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака.