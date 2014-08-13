Польща заявила про повернення "найкривавіших часів" Європи через дії РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє про загрозу повернення "найкривавіших часів" Європи, якщо європейські крани не стануть на захист фундаментальних принципів, котрі гарантували мир на континенті останні 70 років.

Про це він сказав іспанському інформаційному агентству EFE, повідомляє прес-служба міністерства.

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"Якщо дозволимо, щоб великі країни могли використовувати слабші, то повернемося до найбільш кривавих часів в історії Європи", - сказав міністр.

Він відзначив, що вперше з часів Другої світової війни "одна європейська країна" окупує частину іншої, пояснюючи це бажанням захистити національну меншину.

У березні цього року Росія за допомогою своїх військових захопила український півострів Крим, провела на ньому невизнаний ніким, крім неї, референдум, за підсумками якого включила півострів у свій склад. Західні держави ввели за це візові та фінансові санкції проти кількох десятків російських високопосадовців.

Сікорський теж звернув увагу на те, що загроза введення російських військ в Україну залишається.

"НАТО визнає, що Росія має можливість вторгнення в Україну. Насправді утримування тисячі солдатів у готовності, котрі місяцями стоять на кордоні іншої держави є чимось дуже коштовним та як наслідок ми не можемо довіряти, що Росія не ввійде в Україну", - сказав він.

Польський міністр назвав "гуманітарний конвой" росіян, котрий 12 серпня відправився в напрямку українського кордону з-під Москви, щонайменше, "підозрілою" ініціативою.

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Як повідомляв УНІАН, вчора увечері Сікорський сказав, що ситуація в Україні є кращою, ніж ще кілька днів тому, оскільки російська влада пішла на діалог з Києвом та міжнародними гуманітарними організаціями в справі підготовленого нею "гуманітарного конвою" для жителів Донбасу.

Раніше європейські політики висловлювали побоювання, що Росія під приводом гуманітарної чи миротворчої місії може ввести війська в Україну, аби таким чином підтримати проросійських бойовиків, котрі, за даними Києва, з кожним днем здають свої позиції у східних регіонах.