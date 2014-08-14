Ветеран ВВВ: "Путін відправляє ваших онуків вбивати наших онуків. Мого - вбили"

В мережі Інтернет з'явилося відео, як ветеран Великої вітчизняної війни звернувся до ветеранів війни, які живуть у Росії.

Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

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"Хочу, щоб мене почули ветерани Великої Вітчизняної війни в Росії - мої друзі, мої побратими. Хочу звернутися до Путіна... Що ж ти робиш? Чого тобі мало? Криму? Тобі що, Луганськ потрібен? Донецьк потрібен? Вся Україна потрібна? - заявив ветеран на похоронах свого онука-військовослужбовця в Запоріжжі, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції. - Завдяки Путіну ваших онуків відправляють вбивати наших онуків. Мого онука вбили!"