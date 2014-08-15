Держдепартамент США назвав туристичним візит Путіна до Криму

Про це вона сказала на брифінгу, повідомляє прес-служба Держдепартаменту. "З того, що я чула, він єдиний турист, який насправді туди поїхав цього літа", - пожартувала Марі Харф, відповідаючи на питання журналіста, який хотів почути коментар на тему заяв Путіна в Криму.

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За словами Марі Харф, туристична галузь Криму зазнала значних втрат після анексії і створила проблеми для російської економіки. "Їх туристична галузь повністю обвалилася після вторгнення росіян. Очевидно, що люди туди не їздять", - сказала вона і назвала "великим вантажем" півострів для Росії. "Мені нічого додати до цього", - зазначила представник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, Путін 13-14 серпня вдруге після анексії Криму відвідав півострів і виступив перед депутатами держдуми. Серед іншого він заявив, що хоче уникнути ізоляції Росії, закликав росіян до трудового патріотизму і пообіцяв "допомогти припинити кровопролиття в Україні".