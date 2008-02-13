Мартиненко: Ющенко витиснув у Москві максимум можливого

Голова парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола МАРТИНЕНКО вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО “витиснув максимум можливого для України у сфері газових відносин з Росією у складній ситуації напруги і за політизованості”.

У коментарі щодо підсумків переговорів президентів України та Росії 12 лютого, переданому агентству УНІАН, М.МАРТИНЕНКО відзначив, що у тактичному плані В.ЮЩЕНКУ вдалося вирішити найбільш нагальні та гострі проблеми, а саме: відвернути загрозу скорочення постачань газу з території Росії, домовитися про погашення заборгованості за цінами 2007 року, зафіксувати помірковану й вигідну для України ціну на газ на 2008 рік.

“У стратегічному плані, – вважає голова профільного комітету ВР, – досягнуто ключової домовленості про усунення з газового ринку „сірих” посередників, через яких НАК "Нафтогаз України" не має зараз жодного прямого контракту з газовидобувними компаніями”.

Водночас, на думку М.МАРТИНЕНКА, “зусиллями глави держави зроблено хоча й дуже важливий, але лише перший крок у напрямі оптимізації українсько-російських відносин у газовій сфері”. „Ми не маємо права змарнувати перехідний період, – сказав він. – Необхідно ефективно використати 2008 рік для всебічної підготовки до переходу на прямі газові контракти”. За його словами, це є “гостро необхідним, оскільки, за прогнозами фахівців, у 2009 році може відбутися кардинальне зростання ціни на газ, а отже – тарифів на транзит і зберігання газу в українських підземних сховищах».

Тому, вважає керівник парламентського комітету, “тут є широке поле для прикладення зусиль для уряду та його енергетичного блоку, керівництва НАК „Нафтогаз України”, парламенту, експертної спільноти”.

Пріоритетними завданнями, на його переконання, є такі: по-перше, це вивчення пропозицій «Газпрому» і Туркменистану (а також Казахстану та Узбекистану) на 2009 роки й наступні роки (до 2028 року); по-друге – розробка власних пропозицій щодо забезпечення газом національної економіки, а також транспортування російського газу, його зберігання в підземних сховищах тощо з метою формування довгострокового співробітництва в розвиток домовленостей між лідерами України та Росії; по-третє – проведення відповідних переговорів; по-четверте – підписання відповідних довгострокових контрактів та договорів.

«Потрібно також відмовитися від політизації газових проблем і давати їм виключно експертну, економічно вмотивовану оцінку», – наголосив М.МАРТИНЕНКО.