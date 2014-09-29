Німеччина виділяє 25 млн євро на спорудження житла для вимушених переселенців в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час телефонних консультацій з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Порошенко та Меркель обговорили ситуацію із дотриманням режиму припинення вогню. Президент зауважив, що українська сторона послідовно дотримується домовленостей. Глава держави наголосив, що він очікує виконання російською стороною її зобов’язань у рамках Мінського протоколу: виведення військ, забезпечення закриття кордону та запровадження буферної зони по його лінії. Співрозмовники також обговорили стан виконання ОБСЄ функції моніторингу та верифікації двостороннього режиму припинення вогню. В цьому контексті Порошенко висловив занепокоєння з приводу того, що ОБСЄ досі не надала безпілотники.

Також Порошенко подякував Меркель за гуманітарні ініціативи Німеччини у продовження домовленостей, досягнутих під час візиту канцлера до Києва. Зокрема Німеччина виділяє 25 млн євро на спорудження житла для вимушених переселенців та 500 млн євро кредитних гарантій на відбудову інфраструктури Донбасу.

Президент повідомив, що за його дорученням віце-прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні провів нараду за участю представників органів центральної та місцевої влади, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Посольства ФРН в Україні з метою реалізації гуманітарних проектів на кошти німецького уряду. Зокрема було обговорено питання доставки і розповсюдження німецької гуманітарної допомоги в Донецькій та Луганській областях та побудови містечок для більш як 4 тис. вимушених переселенців.

Також Меркель і Порошенко обговорили енергетичне питання, зокрема результати останніх тристоронніх консультацій з газового питання, які відбулися у Берліні.

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Як повідомлялося, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла РФ в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького. За підсумками зустрічі було підписано протокол про припинення з 18.00 5 вересня вогню на Донбасі. Однак бойовики його не дотримуються.

20 вересня у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого був підписаний меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.

25 вересня президент Порошенко повідомив, що 26 вересня в Україну мають прибути перші безпілотники, які будуть використані для контролю режиму припинення вогню. “Буде спостережна місія, чисельність якої суттєво збільшена, це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. І сьогодні в Україні вже працює 500 інспекторів цієї місії. Із завтрашнього дня прибувають перші безпілотні апарати, які будуть використані для контролю за режимом припинення вогню. Не просто для контролю, що не ведеться вогонь. А виконанням ще одного пункту (мінських домовленостей від 5 вересня) - відведенням важкої артилерії, систем залпового вогню, інших засобів ураження за межі їхньої граничної дальності”, - сказав Порошенко. За його словами, контролюватиме це ОБСЄ.