Полковник Мамчур: Перемир'я на Донбасі потрібне для посилення позицій армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мамчур сказав сьогодні під час брифінгу у Вінниці.

«АТО починалося з протистояння сепаратистам - це одна справа, але починаючи з серпня ні для кого не секрет, що ми воюємо з регулярними частинами Збройних сил Російської Федерації. Наші частини зазнали серйозних втрат – проти нас використовується сучасна зброя, «Смерчі», «Гради», вдосконалені системи, такі як «Панцир», «Бук-М1», є також інформація, що застосовувалися системи С-400 – це ПЗРК дальнього радіусу дії. Я вважаю, що для нашої армії, яка впродовж 23 років фінансувалася за залишковим принципом, подальше продовження бойових дій призвело б до великих втрат людських життів і техніки», - пояснив Мамчур.

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Він упевнений, що «передишка потрібна для того, щоб «наростити м'язи», відновити авіаційну техніку, відновити бронетанкову техніку, провести ротацію особового складу».

«Наша країна воює півроку – це великий період, і особовому складу необхідно давати можливість відпочити, тому перемир'я має бути нам на користь – ми повинні оцінити наші дії – де ми помилилися, де у нас були досягнення й зробити правильні висновки», - сказав Мамчур.

Він зазначив, що українська армія останні 23 роки фінансувалася за залишковим принципом – виділялося 1% від ВВП.

«Це бюджет проїдання – 80% цих коштів йшли на утримання армії, бойова підготовка – мізер, модернізація й закупівля нових систем озброєння теж мізер», - сказав Мамчур. Він упевнений у необхідності збільшення фінансування армії.

«У стратегії президента 2020 прописано, що буде близько 5% ВВП виділятися на безпеку держави – це істотно – це в 5 разів більше, ніж зараз. Необхідно досягти такого відсотка, щоб 50% грошей, виділених на армію, йшло на утримання Збройних сил, 25-30% - це бойова підготовка і 25% - закупівля нових видів озброєння. Тоді це дасть можливість армії модернізуватися, переозброїти армію, навчити її. Бойовий досвід у армії є – за півроку наша армія дуже сильно змінилася, й це не та армія, яка була в березні або в квітні цього року, – необхідно все добре проаналізувати і використовувати надалі для оптимізації армійських структур. Більше зробити бойових підрозділів, сил спеціальних операцій, розвивати високоточне озброєння», - упевнений Мамчур.