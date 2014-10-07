Журналіст: Перемога кандидата на окрузі коштує не менше $ 200 тисяч

Про це розповів в інтерв'ю НВ журналіст Сергій Лещенко, який балотується в парламент за списком партії Блок Петро Порошенко.

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"Мені один знайомий мажоритарник, який вже обирався в окрузі, каже: "Я йду зараз повторно, вже працював у цьому окрузі. Йому довіряють, але все одно йому необхідно $ 200 тис. тільки на агітацію, щоб хоча б візуально його знали виборці, знали, що він балотується, - розповідає журналіст. - А щоб контролювати і захищати результат, щоб були члени комісії, спостерігачі, які, звичайно, не будуть працювати безкоштовно... Це великий самообман - думати, наче вони скрізь працюють за ті мізерні гроші, які їм платять".

За його словами, якщо таких грошей немає на кампанію, і людина стає депутатом по мажоритарному округу за чужі гроші, він потрапляє в залежність від тих, хто фінансує його кампанію. По-перше, від політичного лідера, партія якого висуває кандидата.

По-друге, депутат потрапляє в пряму залежність від людини, який безпосередньо дає гроші на вибори.

"Ти певною мірою представляєш його інтереси, тому що він сплатив тобі кампанію, - говорить Лещенко. - Але ти ще й не маєш права піти з політики, оскільки людина у тебе інвестувала. Він не дозволить тобі грюкнути дверима, якщо щось піде не так. Він зробив інвестицію і сподівається, що ти будеш її відпрацьовувати".