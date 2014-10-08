Гелетей розповів, хто потрапляє під люстрацію в Міністерстві оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я розумію, що суспільство очікує на люстрацію. Сама краща люстрація – це зона АТО. Не треба цих людей провести через люстрацію, у когось підніметься рука провести люстрацію цим людям, так само тим командирам, генералам, які себе проявили в зоні АТО про люстрацію мова не буде вестись», - зазначив він.

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«Але звичайно є ті, які повинні не просто попасти під люстрацію, а повинні забути про Міністерство оборони України», - зауважив Гелетей.

«Я вважаю, що ті, хто займаються забезпеченням армії не повинні бути в генеральських кітелях, генерал-полковниками, генерал-майорами», - переконаний міністр.

Також він додав: «Ми замінили декілька департаментів, в яких були генерали і призначили волонтерів, які не мають ніяких регалій, але разом з тим ефективність їх менеджерської діяльності в декілька раз покращилась».

«Люстрація буде проведена в першу чергу для тих, хто займається забезпеченням. Проте про люстрацію для тих людей, які були в зоні АТО, хто себе проявив мови бути не може», - наголосив Гелетей.