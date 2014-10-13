Дипломати: Київ має повернути Крим до порядку денного міжнародних перемовин

На думку дипломатів, українська влада повинна зосередитися на переведенні переговорів у формат Україна-США-ЄС-РФ, протидії спробам Москви внести будь-які зміни до тексту Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС і поверненні кримської проблематики до порядку денного перемовин.

“Останнім часом складається враження, що українська зовнішня політика на російському напрямі перебуває в певному дипломатичному ступорі, викликаному тривалою невизначеністю позиції України стосовно агресії Москви, вийти з якого вочевидь намагатиметься Петро Порошенко на зустрічі з Володимиром Путіним 17 жовтня в Мілані", - говориться у коментарі фонду "МЗС".

На думку експертів, складність такого завдання полягає насамперед у тому, що Москва робить усе можливе, щоб за допомогою різного роду мінських та інших форматів отримати начебто законні і постійні приводи для втручання у внутрішні справи України.

Читайте такожПорошенко у зверненні до українців розповів про реалізацію його мирного плану. Повний текстНаразі вбачається, що враховуючи явне погіршення міжнародного і внутрішньо економічного становища Росії внаслідок санкцій та ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, Кремль прийняв рішення дещо змінити тактику і, наразі відмовившись від погроз і безпосереднього тиску на офіційний Київ, вирішив:

· 3осередитися на збереженні впливу на Україну у енергетичній та фінансовій сферах;

· Посилити тиск на українське суспільство з точки зору недопущення остаточного розриву з Москвою за допомогою так званої «п’ятої колони»;

· Спробувати загальмувати здійснення європейського курсу України.

Читайте такожПорошенко: У Мілані відбудеться низка переговорів з приводу реалізації Мирного плану Тому «Майдан закордонних справ» вважає, що офіційний Київ у даній ситуації має зосередитися на:

· Переведенні діючого переговорного формату у формат Україна - США - ЄС - РФ;

· Протидії будь-яким спробам Москви внести зміни («відкоригувати») текст Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС та на диверсифікації торговельно-економічних і енергетичних контактів з метою зменшення залежності від РФ;

· Очищенні влади від проросійських кіл, зокрема за допомогою «Закону про люстрацію», та системній боротьбі з корупцією на вищих щаблях;

· Використанні так званої «мирної паузи» для реального реформування сектору безпеки, зміцненні та оснащенні Збройних сил України, у тому числі за допомогою західних партнерів;

· Поверненні кримської проблематики до активної частини міжнародного порядку денного Києва;

· Здійсненні комплексних заходів з протидії російській «м’якій силі»

Окрім цього, на думку «Майдану закордонних справ», було б вкрай необхідним відразу після парламентських виборів 26 жовтня розпочати широку дискусію щодо нових параметрів гарантій безпеки України.”

Довідка. Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".