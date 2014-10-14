Бойовики "призначили" нового мера Донецька, Лук'янченко не відповідає на дзвінки - джерело
У донецьку міськраду увійшли представники "ДНР" і змусили опублікувати інформацію про призначення нового голови Донецька.
Сьогодні до Донецької міської ради ввійшли представники самопроголошеної «Донецької народної республіки», пред'явили співробітникам міськради «розпорядження ради міністрів ДНР про призначення головою адміністрації міста Донецька Ігоря Мартинова» і змусили опублікувати його на сайті.
Про це УНІАН повідомило джерело в Донецькій міськраді.
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За даними джерела, в групі було близько 10 осіб в штатському. Серед них був сам Мартинов. Новина про його призначення з'явилася на офіційному сайті Донецької міськради під тиском.
Водночас, перший заступник донецького міського голови Костянтин Савинов відмовився коментувати подію, а на питання, хто зараз представляє владу в місті Донецьку, відповів: «Я не розумію».
Чинний мер Донецька Олександр Лук’янченко не відповідає на телефонні дзвінки.