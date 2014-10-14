Бойовики "призначили" нового мера Донецька, Лук'янченко не відповідає на дзвінки - джерело

Сьогодні до Донецької міської ради ввійшли представники самопроголошеної «Донецької народної республіки», пред'явили співробітникам міськради «розпорядження ради міністрів ДНР про призначення головою адміністрації міста Донецька Ігоря Мартинова» і змусили опублікувати його на сайті.

Про це УНІАН повідомило джерело в Донецькій міськраді.

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За даними джерела, в групі було близько 10 осіб в штатському. Серед них був сам Мартинов. Новина про його призначення з'явилася на офіційному сайті Донецької міськради під тиском.

Водночас, перший заступник донецького міського голови Костянтин Савинов відмовився коментувати подію, а на питання, хто зараз представляє владу в місті Донецьку, відповів: «Я не розумію».

Чинний мер Донецька Олександр Лук’янченко не відповідає на телефонні дзвінки.