У програмах партій відсутні реальні механізми проведення реформ - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві сказали виконавчий директор компанії «Сase Україна» Дмитро Боярчук і представник Київської школи економіки Ілона Сологуб.

«По суті, ми навіть не можемо говорити про програми. Ми можемо говорити про декларації про наміри, – прокоментував програми Боярчук. – Якісних змін немає. Всі звертають увагу на корупцію, люстрацію, на те, що треба боротися з олігархами, що треба захищати країну. В економічному плані все розмито. Про інфраструктуру, про ЖКГ взагалі ніхто нічого не говорить».

Боярчук також зазначив, що будь-яка програма повинна мати мету, терміни реалізації, результати. «Але ми цього не бачимо, – сказав експерт. – Якщо оцінювати програми за критеріями від 0 до 10 балів, то більше за 6 балів ніхто й не набрав».

У свою чергу, Сологуб зазначила, що багато партій пропонують децентралізацію економіки або соціальний захист учасників АТО, але ніяких конкретних реформ або джерел їх фінансування ніхто не озвучує.

Читайте такожМайже 50% виборців не знають кандидатів свого мажоритарного округу – опитування

«Найчастіше обіцяють поліпшення державного управління за допомогою люстрації, скорочення держслужбовців, упровадження електронного уряду, але це єдині відносно конкретні пропозиції партій», – сказала експерт, додавши, що при цьому боротьба з корупцією викладена «загальними словами».

«В економічній політиці ніяких інноваційних пропозицій ми не бачимо. Всі пропонують спрощення податкової системи, боротьбу з монополіями, але знову ж таки – без конкретних заходів. При цьому багато партій пропонують підтримку вітчизняного виробника – за допомогою обмеження імпорту, спеціального кредитування, але одночасно хочуть вибудовувати ринкову економіку, що багато в чому є взаємовиключними посилами», – підкреслила Сологуб.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня. Учасниками виборчої кампанії стали 29 партій і блоків. У цілому до парламенту буде обрано 438 народних депутатів, половина з яких пройдуть до ВР за партійними списками, половина – за мажоритарними округами. Кабмін виділив на проведення виборів з резервного фонду 957,8 млн грн.

За даними соціологів, 5-процентний прохідний бар`єр долають 7 політичних партій і блоків, включаючи Блок Петра Порошенка, партію «Народний фронт» прем`єр-міністра Арсенія Яценюка і Радикальну партію Олега Ляшка.