Зеленський відповів, чи йде зараз постачання зброї зі США

Чим довше триває війна на Близькому Сході, тим більша загроза для України недоотримувати зброю.

В даний час немає сигналу, що може бути припинення постачання Україні зброї через PURL. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Говорячи про загрози для програми PURL через війну з Іраном, він зауважив, що "поки що такого сигналу у нас немає, що може бути припинення постачання зброї через PURL".

"Ще в 2023 році ми проводили ставку, і я тоді казав військовим, що ми маємо готуватися до того, що допомога зі США може зупинитися або буде обмеженою та не безкоштовною. Ми маємо диверсифікувати постачання та зменшувати витрати тієї чи іншої дефіцитної зброї, снарядів. І казав почати готуватися до того, що в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю", - підкреслив глава держави.

Відповідно, зазначив Зеленський, ми почали серйозно нарощувати виробництво дронів, тобто зробили ставку на дрони замість артилерійських снарядів.

"Ми не можемо розраховувати з різних причин, що завжди нам будуть давати ракети до "Петріот". Зараз війна на Близькому Сході, потім може бути інша причина. Ми маємо будувати свій самостійний ОПК в усіх аспектах. В принципі, це ми і робимо", - сказав президент.

Водночас, сказав він, Україна має дефіцит антибалістичних ракет, тому треба працювати, щоб у нас були свої.

"Або спільні з кимось із партнерів. Є відповідні ідеї. Тому чим довше війна на Близькому Сході триває, тим більша загроза недоотримання зброї для нас. Ми це розуміємо. Готуємо свою відповідь на цю загрозу", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше видання Financial Times із посиланням на осіб, обізнаних з ходом обговорень, зазначило, що президент США Дональд Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, аби змусити Європу приєднатися до зусиль з розблокування Ормузької протоки.

Видання зауважує, що стратегічно важливий логістичний маршрут, яким проходить пʼята частина всього експорту нафти у світі, Іран заблокував після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого завдали ударів по країні.

