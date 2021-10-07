На даний час залишається три кандидатури на посаду голови ВР.

Народні депутати України Ярослав Железняк (фракція "Голос") та Гео Лерос (позафракційний) зняли свої кандидатури як претендентів на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на засіданні парламенту.

Железняк, якого запропонувала кандидатом на посаду голови ВР частина фракції "Голос", зазначив, що знімає з розгляду свою кандидатуру, оскільки не бачить доцільності для голосування в цій сесійній залі.

Народний депутат Лерос, кандидатуру якого запропонував його колега по парламенту Олексій Гончаренко (фракція ЄС), зазначив, що знімає кандидатуру, оскільки не бачить доцільності голосування за свою кандидатуру, тому що це питання "вже давно вирішено в Офісі президента".

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Відставка Разумкова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутатів підтримали рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

На посаду голови Верховної Ради було запропоновано п’ять кандидатур: першого заступника керівника парламенту Руслана Стефанчука, голову фракції "Голос" Ярослава Железняка, народних депутатів від "Євросолідарності" Яни Зінкевич та Олексія Гончаренка і позафракційного депутата Гео Лероса.

Автор: Надя Пришляк