Зазначається, що розбіжності між двома урядами сталися після того, як Чехія відмовилася від неформальних засідань з Словаччиною.

Війна в Україні знову розколює чехів та словаків, або, швидше за все, їхні уряди. Протягом останнього місяця сталися розбіжності між прокиївським урядом у Празі та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який дружньо налаштований до РФ. Про це пише The Washington Post.

Відомо, що в Чехії ініціювали постачання артилерійських боєприпасів, які дуже необхідні для України, завдяки цьому держава отримала снаряди з країн у всьому світі. Проте прем'єр-міністр Словаччини Фіцо призупинив допомогу Києву та закликав не посилати "ще одну кулю" до України. Також він не один раз закликав Україну до закінчення війни, поступившись територіями на користь РФ.

"Прірва між двома урядами зросла цього місяця, після того, як Прага призупинила традицію неформальних спільних засідань уряду з Братиславою після зустрічі міністра закордонних справ Словаччини з його російським колегою Сергієм Лавровим. Самозвана "суверенна" зовнішня політика Фіцо схожа на позицію його союзника в Угорщині, неліберального прем'єр-міністра Віктора Орбана, який має тісні стосунки з президентом Росії Владіміром Путіним. Фіцо не відіграє такої ж впертої ролі, як Орбан, на рівні Європейського Союзу, але, тим не менш, він переламав тенденцію серед європейських сусідів України, щиро підтримуючи її оборону", - пояснюють автори матеріалу.

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Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці лютого заявив, що вважає, що між країнами все ж є розбіжності.

"Я не буду приховувати, це не мало б сенсу, що ми розходимося в поглядах на причини російської агресії проти України та шляхи її вирішення", - додав він.

В статті наголошують, що після завершення холодної війни та розпаду Чехословаччини на дві окремі країни, держави підтримували теплі зв'язки, попри те, що керівні уряди в Празі та Братиславі мали різні політичні погляди. Проте розбіжності щодо того, підтримувати Україну чи ні, призвели до "безпрецедентного розриву".

"Навіть у найгірші часи в минулому ці відносини характеризувалися взаємною байдужістю, але ніколи не переходили у відкриту риторичну конфронтацію", - пояснив для видання старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Далібор Рохац.

Також у матеріалі нагадали й про реакцію Фіцо на рішення Фіали призупинити міжурядові консультації між Чехією та Словаччиною. Тоді він зауважив, що таке рішення ставить під загрозу зв'язки між двома країнами та звинуватив уряд Фіали "у підтримці війни" в Україні. Після цього чеський політик зустрівся у Празі з лідером словацької опозиції Міхалом Сімецьким та підкреслив їхні спільні погляди на зовнішню політику.

"Ми знаємо, хто є агресором, а хто жертвою, і ми також знаємо, кому потрібно допомогти", - запевнив Фіала, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

У WP додають, що Фіцо розглядає відкриту підтримку України, як спробу підірвати статус РФ та висміює ідею українського сувернітету, припускаючи, що Київ має повну залежність від США.

"Я не переконаний у щирості Заходу в досягненні миру в Україні. І я знову повторюю, що західна стратегія використання війни в Україні для ослаблення Росії в економічному, військовому і політичному плані не працює", - написав він раніше у своєму Facebook.

Своєю чергою найближчі сусіди Словаччини висловили занепокоєння щодо її позиції.

"Ми стурбовані тим, що Словаччина йде хибним шляхом", - зауважив анонімно чеський чиновник британській газеті Guardian.

Відносини між Фіцо та Фіалою: останні новини

Як писав УНІАН, очільник чеського уряду Петр Фіала під час зустрічі у Парижі приховав від союзників подробиці щодо снарядів для України через присутність прем'єрм-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Фіала планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн. Глава чеського уряду знав, що союзники будуть сидіти за столом, і хотів уточнити походження та ціну боєприпасів", - повідомило видання Actualne.

Раніше повідомлялось, що Роберт Фіцо відмовився переглянути ставлення до України, попри сварку з Чехією. Як відомо, Чехія відмовилися проводити міжурядові консультації зі Словаччиною, а президент країни Петр Павел назвав прем'єр-міністра Словаччини "розчаруванням".

"Відносини між чехами та словаками надто важливі, щоб хтось міг утилітарно погрожувати їм з якихось вузькополітичних причин", - наголосив Фіцо.

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