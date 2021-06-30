Посли "Великої сімки" заявили, що перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі.

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) заявляють про готовність їхніх країн делегувати незалежних експертів до конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє в офіційному Twitter-акаунті головування США у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Посли G7 привітали прийняття Верховною Радою законопроекту 3711-Д та з нетерпінням чекають остаточного тексту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі", - йдеться у повідомленні.

«Посли, зокрема, привітали те, що цей закон підтримали декілька партій. Вони підкреслили готовність країн Великої сімки підтримати процес відбору до ВККС делегуванням незалежних експертів».

Читайте такожЗеленський очікує, що закон про відновлення роботи ВККС надійде йому на підпис якнайшвидшеТакож посли висловили сподівання, що в Україні також реформують Вищу раду правосуддя.

Судова реформа в Україні: деталі

29 червня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Законом передбачено, що в склад ВККС входять16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Раніше Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) підготувала терміновий висновок щодо цього законопроекту.

Венеціанська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя. У ВК схвалили, що законопроектом передбачено створення Етичної ради. До її складу мають увійти три чинні судді або судді у відставці, призначені Радою суддів, а також три члени, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює впродовж не менше трьох років у питаннях боротьби з корупцією. Етична рада здійснюватиме попередній добір кандидатів до ВРП та перевірятиме на доброчесність діючий склад органу.

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Автор: Віталій Саєнко