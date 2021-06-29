В ЄС готові запропонувати незалежних експертів для відбору складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але ще очікують на реформування Вищої ради правосуддя.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас відреагував на рішення Верховної Ради відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У своєму мікроблозі у Twitter посол написав, що парламент сьогодні зробив рішучий крок на шляху до фундаментальної реформи судової системи України. "Вітаю схвалення реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з нетерпінням очікую побачити остаточний текст законопроекту №3711-д відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - зауважив Маасікас.

"Європейський Союз готовий запропонувати незалежних експертів для підтримки відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - зазначив посол ЄС.

Водночас, за його словами, для всебічної судової реформи ще потрібно реформувати Вищу раду правосуддя.

Читайте такожЗ 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для членства України - Кулеба29 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№3711-д).

Законом передбачено, що ВККС складатиметься з 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Право вирішального голосу при формуванні ВККС матимуть міжнародні експерти.

Раніше Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) розглянула законопроект №5068 про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя, поданий президентом України, і підготувала терміновий висновок. Венеціанська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя.

У ВК схвалюють, що законопроектом передбачено створення Етичної ради. До її складу мають увійти три чинні судді або судді у відставці, призначені Радою суддів, а також три члени, запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює впродовж не менше трьох років у питаннях боротьби з корупцією. Етична рада здійснюватиме попередній добір кандидатів до ВРП та перевірятиме на доброчесність чинний склад органу.

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Автор: Віталій Саєнко