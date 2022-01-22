Паніка серед українців дає перевагу Росії, впевнений очільник МЗС.

Нагнітання паніки щодо можливого вторгнення Росії в Україну дає президенту РФ Володимиру Путіну значну перевагу. Якщо йому дозволити розхитати країну, то російським військам не доведеться нападати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Очільник МЗС визнав, що вздовж українського кордону Росія дійсно здійснює військові маневри та стягує бойову техніку. Однак поки війська не нападають на Україну.

"Ба більше, немає повної бойової готовності цієї російської сили на вчинення атаки. Але є ціла купа повідомлень, які лунають і від наших партнерів, що війна неминуча", - сказав Кулеба.

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"Ще не зробивши атаку Путін нашими руками отримує собі перевагу. Якщо ми дозволимо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати", - додав міністр.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

20 грудня оприлюднили нові знімки супутників компанії Maxar Technologies, на яких зафіксована російська військова техніка на кількох полігонах поблизу України.

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