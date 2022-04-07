Члени американського Сенату одноголосно підтримали закон про ленд-ліз.

Сенат США одноголосно ухвалив законопроект щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену за спрощеною процедурою надсилати зброю та іншу оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє Politico.

Сенатори підтримали закон про ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від окупантів лише за наявністю необхідної зброї, а не за умови залучення іноземних військових.

Програму ленд-ліз створили та застосували під час Другої світової війни. Її досі вважають переломною, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

На тлі війни в Україні законодавці вирішили знову скористатися цією програмою - це ще одна ознака того, що США та їх союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку.

Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками.

Закон прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Закон про ленд-ліз тепер розгляне Палата представників. Водночас наразі незрозуміло, чи станеться це перед запланованою двотижневою перервою Палати представників.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на безпекову допомогу Україні.

Вчора США оголосили, що додатково виділять Україні $100 млн допомоги, зокрема для закупівлі протитанкових систем.

Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України країна отримала фінансову допомогу у військовій сфері від США на суму понад $1,7 млрд.

Вас також можуть зацікавити новини: