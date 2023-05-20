Там заявии, що для США головним принципом залишається діяти так, щоб уникнути третьої світової війни.

Головний принцип президента США Джо Байдена полягає у повній підтримці України, але при цьому для країни головним принципом залишається діяти так, щоб уникнути третьої світової війни.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на саміті лідерів країн "Групи семи" у Хіросімі, передає Голос Америки. Заява пролунала на тлі рішення США приєднатися до міжнародної коаліції з тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та подальшої їх передачі ЗСУ.

Салліван також наголосив, що президент США Джо Байден вже повідомив своїм колегам із G7 про це рішення.

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Салліван зазначив, що разом із союзниками США зосередилися на забезпеченні України зброєю та навчанням, необхідними для контрнаступу цієї весни та літа. "Ми виконали те, що обіцяли, дали Україні, те, що їй потрібно – на основі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими", – заявив Салліван.

А зараз, за його словами, союзники перейшли до обговорень щодо вдосконалення українських ВПС як частини довгострокового зобов’язання західних країн щодо самооборони України. Коли Україні будуть поставлені літаки, хто їх буде доставляти і скільки – це вирішиться у найближчі місяці, уточнив Салліван.

Він зазначив, що літаків F-16 досі Україна не потребувала, але через кілька місяців вони стануть доречними для боротьби: "Ми досягли моменту, коли настав час поглянути в майбутнє і сказати, що Україні знадобиться як частина майбутньої сили, щоб мати можливість стримувати та захищатися від російської агресії".

Першим кроком на цьому шляху стане навчання, а потім робота з союзниками, партнерами та самими українцями, щоб визначити, як постачатимуться літаки.

Салліван наголосив, що США не підтримують атаки ЗСУ на російську територію, що стосується і надання винищувачів. "Українці постійно заявляли, що готові виконати цю умову, і ми бачили, як вони дотримувалися її, коли отримували західне озброєння", - зазначив посадовець.

F-16 для України

Після багатьох місяців переговорів США та союзникинаважились надати Україні винищувачі F-16. До ініціативи Британії, яка першою заявила про готовність просувати "коаліцію винищувачів", вже приєдналися Нідерланди, Данія та Бельгія.

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