Левова частка видатків бюджету Києва на 2021 рік передбачається на підтримку лікарів, вчителів та інші соціальні категорії.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що вони не готові голосувати за соціально орієнтований бюджет Києва на 2021 рік тому, що не враховані "інтереси".

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Він нагадав, що сьогодні Київ голосує бюджет на 2021-й рік.

"Так от: партія Порошенка "Європейська солідарність", а саме Марина Порошенко, заявила, що вони не готові голосувати. Відмінний "подарунок" киянам під Новий Рік. Причина: не враховані "інтереси". Зрозуміло, про які інтереси ЄС йдеться. Вже звично, що у виборі: інтереси людей чи жадібність, ЄС обрала друге. Тепер спостерігаємо, як "Європейська солідарність" пояснить київським лікарям, чому голосувала проти 5000 грн доплат за їхню боротьбу з коронавірусом", – написав Карасьов.

Експерт зазначив, що бюджет Києва на 2021 рік назвали соціально орієнтованим, тому що левова частка витрат припадає на підтримку лікарів, вчителів та інші соціальні категорії.

"Наприклад, освіта - 24,7 млрд грн, це майже половина від бюджету в цілому. Це крім іншого надбавки вчителям, реконструкція навчальних закладів і т. д. Охорона здоров'я - 5,7 млрд грн. І доплати до зарплати по 5000 грн лікарям. Соцзахист - понад 5 млрд грн", - підкреслив Карасьов.

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Автор: УНІАН