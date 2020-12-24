Партія Порошенка "Європейська солідарність" заявила, що вони не готові голосувати за соціально орієнтований бюджет Києва на 2021 рік тому, що не враховані "інтереси".
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Він нагадав, що сьогодні Київ голосує бюджет на 2021-й рік.
"Так от: партія Порошенка "Європейська солідарність", а саме Марина Порошенко, заявила, що вони не готові голосувати. Відмінний "подарунок" киянам під Новий Рік. Причина: не враховані "інтереси". Зрозуміло, про які інтереси ЄС йдеться. Вже звично, що у виборі: інтереси людей чи жадібність, ЄС обрала друге. Тепер спостерігаємо, як "Європейська солідарність" пояснить київським лікарям, чому голосувала проти 5000 грн доплат за їхню боротьбу з коронавірусом", – написав Карасьов.
Експерт зазначив, що бюджет Києва на 2021 рік назвали соціально орієнтованим, тому що левова частка витрат припадає на підтримку лікарів, вчителів та інші соціальні категорії.
"Наприклад, освіта - 24,7 млрд грн, це майже половина від бюджету в цілому. Це крім іншого надбавки вчителям, реконструкція навчальних закладів і т. д. Охорона здоров'я - 5,7 млрд грн. І доплати до зарплати по 5000 грн лікарям. Соцзахист - понад 5 млрд грн", - підкреслив Карасьов.
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