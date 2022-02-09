Європейці сприймають вторгнення Росії як атаку не лише на сусідню державу, а й на європейську безпеку загалом.

Переважна більшість жителів семи країн Європи, де мешкає дві третини населення Євросоюзу, вірять, що НАТО та ЄС повинні допомогти Україні у разі вторгнення Росії.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин.

Опитування проводили наприкінці січня у семи країнах - Румунії, Польщі, Швеції, Німеччині, Фінляндії, Італії та Франції.

Понад 60% респондентів у семи країнах називали НАТО головним захисником українського суверенітету. Крім того, опитані вважають, що Євросоюз також має захистити Україну в разі посилення російської агресії.

Понад 60% опитаних поляків вважають, що їхня країна має допомогти захищатись Україні від Росії.

Понад 60% респондентів у Польщі, Швеції, Італії та Румунії найбільше довіряють НАТО у захисті інтересів громадян ЄС. Водночас у Швеції та Фінляндії вважають, що захищати інтереси громадян мають інституції Євросоюзу.

Щодо ролі Великої Британії у захисті безпеки України європейці розділилися у думках. Більшість опитаних вважають, що Велика Британія не відіграє основну роль у захисті України, зокрема й через вихід з ЄС. Однак у Польщі та Швеції більш ніж половина опитаних зазначила, що Велика Британія має допомогти Україні.

За результатами опитування, європейці готові прийняти "потенційно довгострокові загрози" в результаті захисту України. Йдеться про можливе прибуття великої кількості біженців, збільшення витрат на енергоносії, кібератаки та загрозу російських військових дій.

Найчастіше респонденти у Польщі, Румунії та Швеції стверджували, що допомога Україні "варта ризику". Зокрема, у Польщі 53% опитаних заявили, що Україну варто підтримувати, навіть попри ризик можливого наступу на саму Польщу.

Французи та німці найменш готові до загроз заради захисту України.

Автори дослідження зазначили, що воно чітко демонструє позицію європейців щодо ескалації в Україні. На їхню думку, європейці сприймають вторгнення Росії як атаку не лише на сусідню державу, а й на європейську безпеку загалом.

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З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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