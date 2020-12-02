Народний депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна прийшла на засідання Верховної Ради з елітним годинником Hublot вартістю 27 тисяч доларів.
Фотографію із залу парламенту показав кореспондент "Апостроф" Олександр Гончаров.
Зазначається, що Криворучкіну вже не раз помічали з елітними швейцарськими годинниками.
Годинник Hublot, який помітили у нардепа, коштує 765 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата українців становить всього п'ять тисяч гривень.
Нагадаємо, у вересні 2019 року в мережі з'явилися фотографії інтимного листування депутата від партії "Слуга народу" Олени Криворучкіної з її коханим. У смс вона зізнається в любові і пише, що хоче займатися любов'ю з ним день і ніч.
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