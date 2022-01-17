Порошенка обурює, що йому призначили безкоштовного адвоката.

У Печерському райсуді Києва під час перерви у засіданні суду, на якому мають обрати запобіжний захід екс-президенту та народному депутату Україну Петру Порошенку, пролунала дивна заява.

На відео, яке з'явилося у Telegram-каналі "Реальна війна", Порошенко заговорив про наркотики.

Ситуацію з судом політик називає "божевіллям". Він поскаржився на те, що його позбавили права обирати собі адвокатів та призначили йому безкоштовного правозахисника.

"Це взагалі божевілля. У нас хтось взяв на себе сміливість позбавити мене адвокатів і призначити мені безкоштовного адвоката. Ні безкоштовний адвокат, ні я, про це ніхто навіть не знали...", заявив Порошенко.

Також він прокоментував судове засідання дивним зверненням:

"Я це можу прокоментувати так: перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії є абсолютно неадекватними".

До кого саме звертався екс-президент, він не пояснив.

Суд у справі Порошенка: що відомо

Сьогодні, 17 січня, в Україну з Польщі повернувся нардеп, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко. Літак з Варшави приземлився в столичному аеропорту "Жуляни". Згодом у Печерському суді почалося засідання для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.

Згодом цього стало відомо, що адвокати екс-президента випросили перерву. Сторона захисту стверджувала, що їй потрібно ознайомитися із матеріалами справи.

Перерва тривала понад дві години, нині Порошенко вже повернувся до залу суду з адвокатами, засідання продовжується.